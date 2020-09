Brutte notizie per Carlo Conti. “Tale e Quale Show” ai tempi del Covid

Carlo Conti annuncia che “Tale e Quale Show”, programma di punta di Rai1 in partenza dal 18 settembre, andrà in onda senza pubblico

Carlo Conti ha annunciato che la nuova edizione di “Tale e Quale Show” andrà in onda senza pubblico a causa del Covid. Il programma prenderà il via il 18 settembre ma non ci sarà il calore del pubblico ad accogliere ospiti, i concorrenti e la giuria.

La decima edizione dell’attesissima trasmissione di Rai1 dedicata alle imitazioni tornerà in onda in sordina quindi, dove il pubblico è un elemento essenziale per entusiasmare i concorrenti e fomentare la giuria con standing ovation cariche di emozione. Purtroppo, però, l’emergenza sanitaria nel nostro Paese è ancora un pericolo e le norme anti contagio sono state inevitabili.

Tale e Quale Show andrà in onda senza pubblico in studio. “Ci hanno appena comunicato che il programma andrà in onda senza pubblico presente in studio. Proprio un bel modo di festeggiare i dieci anni dello show”. Lo ha detto con grande dispiacere Carlo Conti, in collegamento ieri sera con Porta a Porta di Bruno Vespa. “Per rispettare il distanziamento – ha raccontato Conti – abbiamo dovuto prendere uno studio in più per la sala trucco. Sarà tutto diverso”.

“Tale e Quale Show” non si ferma. Cast stellare

Carlo Conti in un’intervista rilasciata al giornale Oggi spiega anche: “Avrei voluto festeggiare i 10 anni di “Tale e Quale Show” con 50 ballerini, una giuria formata da 10 persone e uno studio super pieno. Invece ci tocca ridurre. Ma andiamo avanti, la voglia di tornare in scena è più forte di tutto”.

“Abbiamo una sala molto grande dove i protagonisti verranno truccati, in dieci postazioni distanziate e separate. Sarà tutto molto distanziato e purtroppo si perderà quella goliardia tipica del programma. Dovrò comunque inventarmi uno stratagemma per ricreare il calore degli applausi”.

L’entusiasmo dello show però non mancherà per il pubblico da casa che potrà ammirare un cast ricco di super vip da Luca Ward a Pago, da Francesca Manzini a Francesco Paolantoni e molti altri. E’ stata confermata anche la giuria dello scorso anno, composta da Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello. Resta solo che memorizzare la data, 18 settembre, e sintonizzarsi su Rai1.

