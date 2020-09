Caterina Balivo protagonista di un episodio particolare sui social network: interviene la suocera che gli consiglia di ‘lasciar perdere’ il marito

Ultimi giorni di vacanze al mare per Caterina Balivo. La popolare conduttrice, che ha chiuso un ciclo con Vieni da Me su Rai Uno e attesa da una nuova stagione in cui si rimetterà in gioco con altri progetti, si rilassa ancora un po’ in Toscana insieme alla sua famiglia. Non sono mancati in questo periodo scatti notevoli da parte della 40enne partenopea, che è sempre seguita con molto affetto e molto apprezzata dai telespettatori ma anche dai suoi fan su Instagram.

Caterina Balivo e un amore di suocera, il consiglio che stupisce tutti