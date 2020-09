Eleonora Pedron ricorda quei momenti indimenticabili | Che bella – FOTO

Eleonora Pedron ricorda un anniversario impossibile da dimenticare con una serie di foto pubblicate tramite il proprio profilo Instagram

Visualizza questo post su Instagram Settembre 2002. ❤️ Un post condiviso da Eleonora Pedron (@eleonorapedron) in data: 10 Set 2020 alle ore 4:17 PDT

Sono trascorsi 18 anni da allora, ma per Eleonora Pedron non sempre essere trascorso un giorno. Stiamo parlando da quando la showgirl venne incoronata Miss Italia. Era il 9 settembre 2002, una data che l’attrice non potrà mai dimenticare. Fu quella sera che Eleonora, allora solo 20enne, vinse l’ambito concorso di bellezza e fu premiata dell’indimenticato Fabrizio Frizzi.

Altrettanto lo sono gli attori Raimondo Vianello e Sandra Mondaini, per quell’occasione presidenti della giuria artistica. Tutti loro sono ricordati dall’ex modella nelle foto che ha pubblicato appena 5 ore fa tramite il proprio profilo Instagram. Si tratta di immagini che rimarranno per sempre nel suo cuore.

Eleonora Pedron e la vittoria di Miss Italia 2002 | I complimenti dei fan