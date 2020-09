Elisa Isoardi in ospedale, la conduttrice pensa a Todaro

Elisa Isoardi dall’ospedale manda un messaggio al suo maestro di Ballando con le Stelle. Ecco cosa è successo alla conduttrice

Guai in vista per Elisa Isoardi, l’ex conduttrice de La Prova del Cuoco. Era tutto pronto per partire alla grande con la sua nuova avventura, la partecipazione a Ballando con le Stelle e invece qualcosa è andato storto.

L’attenzione mediatica su di lei e il suo maestro, Raimondo Todaro, nelle ultime settimane è rimasta alta. Fin da subito si è parlato di una grande feeling tra i due, prontamente smentito dal maestro e nelle ultime ore la notizia della disavventura della Isoardi che ha avuto pensiero solo per lui.

La conduttrice è dovuta correre in ospedale e per il momento le prove di ballo per il programma per lei e Todaro sono sospese. Vediamo cosa è successo.

Elisa Isoardi in ospedale, il messaggio: “Non vedo l’ora di vederti”