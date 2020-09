Emma Marrone twerka manco fosse Elettra Lamborghini- Video

Emma Marrone twerka in modo pazzesco. La cantante salentina ha in serbo un nuovo video: movimenti sensuali come una latina.

Emma Marrone è la regina della pop music italiana. Dopo le canzoni cariche di romanticismo che hanno fatto sognare un’intera generazione, Emma torna all’attacco con uno stile tutto nuovo.

E su Instagram annuncia l’uscita del video del suo nuovo singolo, Latina. Il brano, disponibile sulle piattaforme digitali, segue l’onda lunga della moda reagetton, pur rimanendo fedele all’impronta della cantautrice.

Capello spettinato e short cortissimi, Emma si diverte davanti alla camera, dando prova delle sue doti da ballerina.

Emma Marrone: ballerina provetta!