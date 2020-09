Erica Piamonte in ginocchio sullo scoglio è una meraviglia-FOTO

La Piamonte condivide uno scatto su Instagram, è in ginocchio su di uno scoglio dietro c’è il mare e in primo piano lei è stupenda

L’ex finalista del Grande Fratello 16 ha condiviso uno scatto stupendo che la ritrae su uno scoglio in costume da bagno. Dietro si vede il meraviglioso mare, probabilmente della Puglia visto che la giovane ha trascorso li le vacanze estive. Erica Piamonte ora è fidanzata con Alessandro Di Cicco, fotografo e imprenditore. Infatti la giovane ora si trova a casa del compagno in attesa di partecipare a un matrimonio domani. La ragazza ha raccontato nelle storie un simpatico aneddoto sulla sarta del suo abito, che vedendole tutti i tatuaggi si è preoccupata che non andassero più via.

I due sembrano molto innamorati, lui la fotografa spesso e la ritiene la perfezione. Il ragazzo è nato a Londra ma si è poi trasferito a Latina. La cosa assurda è che si sono conosciuti al mega party di Taylor Mega, ex compagna della Piamonte. La ragazza racconta di essere molto felice con lui e che ha ritrovato la gioia e serenità accanto ad uomo incredibile che ammira molto. Parlano già di convivenza e di mettere su famiglia, ma prima vogliono realizzare ancora dei progetti personali. Il fidanzato accetta anche il passato bisessuale di Erica e sa che ora c’è solo lui nel suoi cuore.

La relazione burrascosa con Taylor Mega e i progetti futuri di Erica

Erica Piamonte qualche tempo fa è stata al centro dei Gossip a causa della storia tormentata con Taylor Mega. Tra le due ci sono stati tanti litigi e discussioni finché la loro storia non è naufragata, la Mega ha poi cominciato una frequentazione con Giorgia Caldarulo. Anche questa storia è finita e la Mega durante il lockdown è tornata con l’ex fidanzato Tony Effe. Taylor ed Erica oggi sono amiche e Taylor è molto contenta che si sia fidanzata con Alessandro. Entrambe non dimenticano la storia che le ha legate, ma ora sono andate avanti conserveranno sempre il ricordo.

Visualizza questo post su Instagram Questione di feeling👸🏼❤️👸🏼 @taylor_mega Un post condiviso da 𝕰𝖗𝖎𝖈𝖆 𝕻𝖎𝖆𝖒𝖔𝖓𝖙𝖊 (@erica_piamonte_real) in data: 19 Ago 2019 alle ore 2:23 PDT

Erica rivela che il suo sogno sarebbe quello di diventare attrice, studia tutti i giorni in una scuola di Firenze. La ragazza sostiene di avere molte emozioni che vorrebbe liberare, e il set sembra il luogo ideale. Non esclude anche il mestiere di doppiatrice o presentatrice, che la attira molto. Ammette in fine che farebbe anche un reality in questo momento.

