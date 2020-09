Quattordici bambini e due maestre sono finite in quarantena a Firenze dopo che uno studente di 8 anni è risultato positivo al tampone per il Covid-19.

Un altro caso di contagio a scuola. Dopo il caso registratosi in Alto Adige al primo giorno di riapertura, un bambino di 8 anni, che frequenta il secondo anno di una scuola primaria a Firenze, martedì è risultato positivo al Covid-19. Il piccolo ha accusato i primi sintomi nella giornata di domenica ed i genitori hanno immediatamente avvisato l’istituto, che aveva riaperto i battenti dopo il lungo stop lo scorso 3 settembre. All’esito del test, secondo quanto riferito dall’Asl al quotidiano La Nazione, 14 bambini e due maestre sono finite in quarantena.

Un bambino di 8 anni è risultato positivo al Covid-19 a Firenze. Il piccolo, dopo aver accusato alcuni sintomi riconducibili al virus nella giornata di domenica, è stato sottoposto al tampone che ha dato esito positivo. Immediatamente i genitori hanno avvertito la scuola frequentata dal figlio, la International School of Florence, nota anche come “scuola americana”. Per precauzione, come riporta la redazione de La Nazione, i 45 bambini che frequentano il secondo anno della scuola primaria e le due insegnanti già lunedì erano rimasti a casa.

All’esito del tampone, come spiegato dall’Asl (Azienda sanitaria locale) contattata da La Nazione, è scattata la quarantena per 14 bambini e due maestre e non per tutti gli studenti delle due classi. Quest’ultime sono fortunatamente suddivise in due spazi ben distinti senza spazi comuni e senza, dunque, la possibilità che i bimbi vengano a contatto.

Quello dell’International School of Florence non è il primo caso a Firenze. Uno studente di un liceo del Mugello è risultato positivo dopo essere tornato a scuola per i corsi di recupero. Per questa ragione è stata disposta la quarantena per due docenti ed alcuni compagni del ragazzo.

Un caso si era registrato anche in Alto Adige, dove un bambino di un asilo, al primo giorno di scuola si era sentito male ed era poi risultato positivo al tampone. Le autorità sanitarie hanno, dunque, disposto la quarantena per 20 compagni del bimbo e le rispettive famiglie.

