Zodiaco, i cinque segni che cambiano più spesso umore

Durante la giornata è possibile che accada qualcosa che ci faccia cambiare umore: magari un incidente sul lavoro, una brutta litigata o al contrario anche una piacevole sorpresa o una bella notizia. Tuttavia nello Zodiaco alcuni segni risultano essere più volubili di altri, cambiando repentinamente il proprio umore. A volte anche drasticamente. Scopriamo chi tra questi è più portato a provare e mostrare una serie di emozioni in un piccolo arco di tempo.

I segni zodiacali che cambiano più spesso umore

Tra i segni più volubili troviamo quello dei Gemelli che si irrita con molta facilità. La più piccola osservazione, o qualcosa andato storto, porta questo segno a cambiare visibilmente umore. Non importa quanto possa essere stata positiva la sua giornata, quando gli viene fatto un appunto che potrebbe mettere in discussione il suo operato o il suo essere, non ci sarà modo di non fargli cambiare umore. Lo stesso vale per il segno dei Pesci, che a differenza dei Gemelli pero’ non esterna le cause che lo hanno portato a sentirsi in modo diverso. Essendo molto sensibili può capitare che anche una parola detta in modo differente o un comportamento insolito da parte delle persone amate lo porti a rimuginare sull’accaduto.

Un altro segno molto volubile è quello del Cancro. In modo particolare la sua sensibilità e la sua emotività potrebbero portarlo ad agitarsi per le più piccole cose. Costantemente in preda all’ansia e alla tensione, vive sempre tutto alla massima intensità. Questo significa che il suo umore vacilla costantemente. Anche il Toro si preoccupa molto, di tutto, arrivando a cambiare umore a causa dei propri pensieri. In particolare è sempre molto attento al benessere di chi lo circonda, quindi ogni più piccolo problema lo agita. Non ha un buon rapporto con le critiche che lo irritano il più delle volte, facendogli passare il buon umore.

Infine il segno dello Scorpione. Un minuto prima è felice, quello dopo potrebbe essere turbato da qualcosa. E non fa nulla per nasconderlo. Non lo dirà a voce, ma il suo comportamento denoterà il cambiamento di umore. Non è sempre facile capire il motivo del suo turbamento, ma con la stessa velocità potrebbe tornare a uno stato di serenità confondendo spesso anche chi gli sta accanto.

