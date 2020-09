Ilary Blasi,la frase che colpisce sulla vita e gli “attimi “ – FOTO

Ilary Blasi, la nota presentatrice TV, condivide con i fans un suo ultimo scatto. La frase sulla vita e gli attimi stupisce tutti.

Ilary Blasi colpisce i suoi follower con una foto che la ritrae in tutta la sua bellezza in una bellissima Parigi. Uno scatto magnifico che sembra quasi una cartolina. Ilary viene ripresa con lo sguardo sognante, rivolto verso un particolare che sicuramente ha catturato la sua attenzione. La foto viene condivisa con una frase: “Non si ricordano i giorni ,si ricordano gli attimi”. La citazione è di Cesare Pavese, estratto dal diario che lo stesso teneva per appuntare le sue riflessioni, Il mestiere di vivere. Diario (1935-1950). La citazione è apprezzata ed i suoi fans condividono questo pensiero. La foto è boom di like, oltre 17 mila in 10 minuti.

Vacanze parigine per Ilary Blasi

Come si vede dalle sue stories appena pubblicate, la famosa conduttrice si sta godendo degli attimi a Parigi. Lo scatto infatti che la ritrae è stata fatta in hotel a due passi dalla Tour Eiffel. Hotel bellissimo, pieno di spazi verdi; anche i balconi sono arricchiti da fiori colorati, tutto l’hotel sembra quasi essere immerso nella natura. Sognante Ilary, incantata da quei luoghi. Meno incantevole la temperatura; giornata grigia, in una storia sembra appunto che le strade siano bagnate a causa della pioggia. E poi la bella conduttrice indossa un trench, must have della stagione autunnale che a quanto pare a Parigi sia già arrivata, in Italia ancora si è proiettati all’estate, soprattutto in alcune zone della penisola.

Del resto Ilary sa sempre come essere impeccabile e gli outfit sono sempre azzeccatissimi e trendy. Non a caso i follower chiedono consigli di bellezza e la stessa sempre tramite stories risponde per far felici le sue fans.

