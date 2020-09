Tremendo incidente sul lavoro, un uomo muore in maniera orrenda travolto da una trave in cemento pesante tonnellate. Il decesso avviene in circostanze terribili.

Un tremendo incidente sul lavoro ha portato alla morte di un giovane operaio. Si tratta di Michele Murgia, di 35 anni, che lavorava come autotrasportatore per una ditta di alimentari all’ingrosso. L’azienda è situata a Villacidro, nella provincia del Sud Sardegna.

L’uomo era a bordo del proprio mezzo pesante quando all’improvviso una trave in cemento, estremamente pesante, è franata sul camion. L’abitacolo del tir è rimasto completamente schiacciato, con il povero Michele all’interno. L’autotrasportatore, intrappolato all’interno, è deceduto mentre i soccorritori stavano cercando di estrarlo dalle lamiere.

Incidente sul lavoro, Michele è morto nel corso dei soccorsi

C’è voluta una gru per rimuovere il pesante detrito. Secondo la dinamica ricostruita dai carabinieri, Il traino caricato al tir avrebbe urtato la parte alta di un ingresso, causando il crollo di parte della struttura. La tragedia è avvenuta nella serata di mercoledì 9 settembre 2020. Il luogo ha visto accorrere non solo le forze dell’ordine ma comprensibilmente anche il personale medico del 118.

Adesso le autorità stanno portando avanti una indagine per cercare di capire le cause di questa tremenda disgrazia. Da valutare anche eventuali responsabilità da parte di terzi. Disperato il titolare che, in lacrime, ha descritto Michele come un grandissimo lavoratore. Da 7 anni era impiegato come trasportatore in quell’azienda.