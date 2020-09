Lucarelli accusa la Hunziker di dare il cattivo esempio non indossando la mascherina dal parrucchiere

La Hunziker è stata attaccata dalla Lucarelli a causa del fatto che la conduttrice trovandosi dal parrucchiere per sistemare i capelli, non indossasse la mascherina e neppure il suo parrucchiere. La giornalista sottolinea anche il fatto che lui si infila in bocca una forcina per aprirla e poi la incastra nella testa della showgirl. Questo gesto non è proprio il massimo in un periodo dove il virus circola attraverso la saliva anche.

Selvaggia accusa i comportamenti della Hunziker che non sono curanti delle misure di sicurezza anti covid. La cosa che più turba la Lucarelli, è che Michelle ha postato su Instagram il video mentre succedeva tutto questo. Ovviamente è un cattivo esempio per i 4,8 milioni di followers che la seguono, a dire di Selvaggia. La Lucarelli sottolinea inoltre che il parrucchiere in questione, è Danti che in realtà è un rapper, produttore e fidanzato di Nina Zilli.

Per Selvaggia criticare Michelle è una mania

Visualizza questo post su Instagram Sunset…❤️ bacio grande… Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram) in data: 21 Ago 2020 alle ore 11:29 PDT

In passato era già accaduto che la Lucarelli se la prendesse con Michelle. Infatti anni fa quando la Hunziker aveva appena partorito, aveva condiviso una foto lamentandosi della troppa ciccetta in eccesso dopo il parto. Selvaggia ha replicato dicendo a Michelle di non chiamare ciccetta, quella che a lei e ad altre donne appariva come uno strato di pelle normalissimo. Selvaggia ha continuato dicendo che era perfetta e in forma dopo il parto e quindi in poche parole che non si doveva lamentare.

Pare quindi che i rapporti fra le due siano incrinati dai tempi antichi. Chissà se Michelle replicherà alle critiche e alle accuse mosse dalla Lucarelli. Intanto la Hunziker si gode del tempo in famiglia sui monti, e non si preoccupa delle critiche che le piovono addosso per ogni cosa che fa o non fa.

