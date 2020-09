Lapo Elkann, la confessione: “A 13 anni sono stato abusato”

Lapo Elkann ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha svelato un triste retroscena in merito ai suoi anni in collegio.

Lapo Elkann è un dirigente ed imprenditore di livello ed è membro del consiglio di amministrazione di Ferrari. Il secondogenito di Margherita Agneli, nel corso della sua vita, ha avuto anche un ruolo importante nella Fiat e ha fondato Italia Independent Group, società specializzata in produzione di occhiali di lusso e accessori. Lapo ha concesso un’intervista in esclusivo a Verissimo: il rampollo della famiglia Agnelli ha svelato un triste ricordo inerente agli anni in collegio.

L’incredibile rivelazione di Lapo Elkann

Lapo ha rilasciato alcune dichiarazioni in esclusiva a ‘Verissimo’. Il dirigente d’azienda ha rivelato alcuni aneddoti sulla sua infanzia. “In collegio, a 13 anni, sono stato abusato più volte e un fatto come questo ti porta ad andare verso l’autodistruzione, perché l’abusato si sente in colpa. Non ho amato molto la mia infanzia. Ero un bambino dislessico, iperattivo, affetto da deficit dell’attenzione”. Il nativo di New York ha spiegato che l’uso di sostanze era per lui un’anestetizzante. “Anestetizzavo un dolore che sentivo in me. Di male me ne sono fatto abbastanza da solo, d’ora in poi voglio altro“.

Lapo, nella sua vita, ha avuto diversi problemi con le droghe. Nel 2015 fu ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione a causa di un’overdose per un mix di oppiacei. Lo scorso anno finì in coma a causa di un grave incidente stradale in Israele.

