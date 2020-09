Mercedesz Henger continua a far sognare i suoi followers su Instagram, la figlia di Eva in splendida forma in uno degli ultimi scatti estivi in costume

Provocante ed esplosiva come sua madre, buon sangue non mente. Mercedesz Henger è una delle bellezze più seguite ed apprezzate in assoluto su Instagram, la giovane ungherese è davvero uno spettacolo della natura. Non ha seguito la carriera di sua madre Eva, diva assoluta del cinema a luci rosse negli anni ’90, e con lei ha avuto negli anni dissapori che hanno portato poi a una rottura del rapporto che al momento pare insanabile. Ma una cosa condivide con lei e cioè una bellezza e un fascino davvero con pochi eguali.

Mercedesz Henger incontenibile in piscina, uno spettacolo