Da Michela Quattrociocche arrivano soltanto cose belle. Chiedere ai suoi tantissimi followers per informazioni. L’attrice romana è un esempio di sana bellezza.

Una donna può essere seducente ed irresistibile anche con tutti i vestiti addosso. E Michela Quattrociocche ne è il più fulgido e lampante esempio. L’attrice romana ci regala una serie di scatti davvero magnifici, nei quali la sua bellezza risplende con una forza prorompente.

L’ex moglie di Alberto Aquilani è di una bellezza davvero difficile da descrivere a parole. Una meraviglia tutta da contemplare. E come se non bastasse, lei è molto brava a ‘variare sul tema’ ed a diversificare la sua offerta di fotografie e selfie. Infatti la ‘Miky’ non è solo in versione sirena della seduzione ma sa essere anche spiccatamente autoironica. Una delle fotografie postate più di recente ne è la dimostrazione, con una linguaggia da malandrina.

Michela Quattrociocche, semplicemente irresistibile