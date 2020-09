Parma: ottantasettenne subisce tentata rapina e poi violenza sessuale

Un ragazzo arrestato nel parmense: prima tenta una rapina e poi abusa dell’anziana donna

Brutta avventura per una pensionata di Salsomaggiore Terme, in provincia di Parma: lo scorso sabato, mentre era in casa, si è imbattuta improvvisamente in uno sconosciuto penetrato nel suo giardino. Il giovane diciassettenne si è insinuato, infatti, nella proprietà privata della povera donna e ha tentato una rapina.

La donna, sorpreso l’intruso, ha cominciato ad urlare per attirare l’attenzione dei vicini e il ragazzo l’ha stuprata. Il ragazzo, di origini nordafricane, è stato identificato grazie alle foto che un vicino di casa è riuscito a scattare mentre fuggiva dall’abitazione.

La Procura di Bologna per i minorenni ne ha disposto l’arresto mentre la pensionata è stata trasferita al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Fidenza.

Parma: pensionata sorprende diciassettenne in casa e viene violentata

Il giovane diciassettenne è riuscito a scappare dopo avere esercitato violenza sulla donna, ma è stato catturato grazie alle foto scattate da un vicino: i carabinieri l’hanno identificato e condotto in caserma. Qui ha confessato parzialmente la violenza ed è stato trasferito nella struttura per minori di Bologna.

Il giovane, che inizialmente pare fosse orientato solo verso il furto, avrebbe reagito con l’abuso sessuale alle urla dell’anziana donna che lo aveva sorpreso nella propria abitazione, rendendosi così responsabile di un gesto pesantemente brutale.

Il diciassettenne è accusato, infatti, di tentata rapina aggravata e violenza sessuale.

