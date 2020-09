Pontedera: scontro mortale sulla Fi-Pi-Li in direzione Firenze

Incidente mortale sulla Firenze-Pisa-Livorno: collisione tra camion e auto

Grave incidente con esiti letali per un automobilista alla guida della sua vettura lungo l’autostrada Firenze-Pisa-Livorno, al km 45 tra Pontedera e Montopoli in direzione Firenze.

I vigili del fuoco del comando di Pisa, distaccamento di Pontedera e di Cascina, sono intervenuti prontamente per prestare soccorso ai veicoli coinvolti: una Nissan e un camion. Secondo la ricostruzione, l’auto avrebbe tamponato il camion e si sarebbe incastrata al rimorchio.

Il medico del 118, allertato immediatamente, non ha potuto far altro che confermare la morte dell’automobilista; si tratta di Pietro Martino, un cinquattaquattrenne residente a Casciana Terme.

