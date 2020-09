Rosa Perrotta: un decolletè da sogno e un lato B perfetto, che fisico – Foto

Rosa Perrotta, che fisico ad un anno dalla nascita del figlio Domenico: decollettè in primo piano perfetto e lato B da sogno, foto.

Un anno dopo la scinta del figlio Domenico, frutto del suo amore con Pietro Tartaglione, Rosa Perrotta sfoggia il fisico che vedete qui in alto. Decolletè in primo piano, addome scolpito e cosce perfette per l’ex tronista di Uomini e Donne che lascia letteralmente senza parole scatenando un’invidia positiva nelle donne che la seguono e che non nascondono di voler un fisico come il suo.

“L’estate è finita ed i bar sono chiusi per ferie…

Io continuo ad amare questa canzone, soprattutto a fine estate quando l’abbronzatura comincia a scolorire,le serate diventano freschette e un po’ di nostalgia, mista a speranza per il un nuovo inverno,accarezza i nostri pensieri“, scrive Rosa su Instagram.



I fans, però, più che leggere la didascalia, sono rimasti ammaliati dalla sua indiscutibile bellezza. “Complimenti per la forma”, “Donna meravigliosa”, “Questo fisico dopo un parto, chiunque altro se lo sogna”, “Già vi vedo tutti a criticare le costole che si vedono… Vi prego. Ad avercelo un fisico così anche senza aver avuto una gravidanza”, sono alcuni dei commenti che scrivono i fan.



