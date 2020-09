Stefano De Martino si dedica a Santiago: «Anche questa settimana bufale per tutti»

Stefano De Martino accompagna il figlio a scuola e smentisce l’ennesimo flirt. «Anche questa settimana bufale per tutti» scrive sui social.

Stefano De Martino, ballerino ed ex marito di Belen, è ancora single. Da quando la relazione con la showgirl argentina è finita, gli sono state attribuite una quantità indescrivibile di relazioni. Tutte, ahimè, infondate.

De Martino, infatti, era stato paparazzato in una mini crociera con amici. Tra loro era presente una ragazza bruna di nome Fortuna che, stando al racconto e alle immagini diffuse sui giornali, era molto vicina al ballerino.

Ma Stefano smentisce tutti, ancora una volta. Con Fortuna non c’è nulla se non un’amicizia, così come con tutte le altre presunte fidanzate affibbiategli dai media.

Stefano De Martino: nessuna love story, fa il papà a tempo pieno

«Anche questa settimana bufale per tutti» scrive Stefano sui social, rispondendo ai gossip sul suo conto. Più che abbandonarsi a nuove storie d’amore, Stefano De Martino preferisce dedicarsi a suo figlio Santiago.

Negli ultimi giorni, infatti, fa il papà a tempo pieno. A confermarlo sono le foto pubblicate sulle riviste, che lo vedono impegnato a prendersi cura del piccolo. I paparazzi di Chi l’hanno fotografato mentre accompagna in vespa suo figlio Santiago al primo giorno di scuola.

La mamma, invece, è assente perché impegnata nelle riprese della prossima edizione di Tu si que vales. Chissà come vanno le cose tra la coppia più chiacchierata d’Italia: Stefano e Belen riusciranno a mantenere buoni i rapporti?

