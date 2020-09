Totti e Ilary Blasi sotto la Torre Eiffel: illegali per la bellezza – Foto

Francesco Totti e Ilary Blasi, illegali per la loro bellezza: a Parigi, con la Torre Eiffel alle spalle, la coppia incanta per l’amore che sprigiona, foto.

Francesco Totti romantico e super innamorato della moglie Ilary Blasi, tra le storie di Instagram, pubblica la foto che vedete qui in alto insieme alla canzone di Fred De Palma “D’estate non vale”. Bellissimi, uniti e sempre più complici, l’ex capitano della Roma e la conduttrice continua a conquistare i followers che adorano sempre di più i loro divertenti siparietti in casa.

Soli, senza i figli Cristian, Chanel e Isabel, Totti e Ilary si mostrano poi insieme ad una coppia di amici, sempre in quel di Parigi. Viaggio romantico, dunque, per una delle coppie più belle e amate dello show business?

Totti e Ilary Blasi, la romantica dedica d’amore

Visualizza questo post su Instagram Io e te….❤️❤️ Un post condiviso da Francesco Totti (@francescototti) in data: 4 Set 2020 alle ore 11:26 PDT

Per Totti e Ilary Blasi è stata un’estate all’insegna del relax e dell’amore. Oltre a godersi i giorni con i figli, ormai adolescenti, Cristian e Chanel e con la piccola Isabel, la coppia è riuscita a ritagliarsi il giusto spazio per coltivare ancora la loro splendida storia d’amore che, da anni, incanta anche i fans. “Io e te”, ha scritto l’ex capitano della Roma.

Per Totti e Ilary, dunque, è come se non fossero passati tanti anni da quando è iniziato il loro amore. Anno dopo anno, figlio dopo figlio, la coppia è sempre più unita e chissà che, nei prossimi mesi, non possano decidere di allargare la famiglia. L’ex capitano della Roma non ha mai negato di volere una famiglia numerosa. Ilary è sempre stata quella più frenata. Avrà cambiato idea?