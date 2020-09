Valentina Vignali il costume è strettissimo, tutto in vista sopratutto davanti – FOTO

Valentina Vignali ha condiviso uno scatto sui social network che definire sexy è dir poco: la cestista indossa un costume rosa e azzurro strettissimo che amplifica la bellezza delle sue forme

Visualizza questo post su Instagram Instagram vs reality 👹 Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali) in data: 8 Set 2020 alle ore 12:23 PDT

Valentina Vignali è sempre molto attiva sui social e condivide spesso e volentieri scatti che lasciano a bocca aperta i suoi tantissimi follower. I suoi seguaci questa volta possono ammirarla mentre indossa un costumino che lascia poco spazio all’immaginazione. Le sue forme generose a stento riescono a essere contenute dal monopezzo bicolor. Anche il tatuaggio che la bella cestista sfoggia sopra all’inguine sinistro non riesce a restare nascosto. In questa foto Valentina mostra un suo lato molto aggresive senza però nascondere una bontà e un animo sensibile come sta a sottolineare anche la didascalia che ha scelto per accompagnare lo scatto. Infatti la frase che accompagna l’immagine recita così: “Sono un gangster sentimentale. Piango una volta al mese”.

La foto super sexy di Valentina Vignali