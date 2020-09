Vanessa Incontrada vittima di insulti per la foto con Pedro Alonso e Bella Ciao

Vanessa Incontrada ha condiviso una foto su Instagram in cui è insieme a Pedro Alonso che interpreta Berlino ne ‘La casa di Carta’

Vanessa Incontrada ha condiviso uno scatto sui social, scattato al Festival del Cinema di Venezia, in cui è insieme a Pedro Alonso, alias Berlino, ne ‘La casa di carta’. Nella didascalia alla foto la conduttrice ha scritto: “O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao…

Un besito amigo mio Berlino”. Com’è noto a chi segue la serie, la canzone baluardo della Resistenza italiana, è cantata da Berlino e dal professore durante i preparativi per la prima rapina ed è stata poi riproposta in altri momenti cardine de ‘La casa di carta’. La foto ha ricevuto quasi 150 mila like ma nella maggior parte dei commenti gli utenti hanno accusato l’attrice di aver preso una posizione politica. Una serie di offese e insulti gratuiti da chi non ha colto il significato di quello che voleva essere solo una didascalia dedicata all’attore spagnolo e al successo della serie tv targata Netflix.

Le offese gratuite a Vanessa Incontrada su Instagram