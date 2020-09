Viki Odinctova su Instagram senza slip, è delirio tra i fan-FOTO

La modella russa pubblica uno scatto che la ritrae senza slip seduta per terra

Viki Odinctova, la modella russa posa per un fotografo che la immortala senza slip seduta per terra. La ragazza nella didascalia incita i follower a guardare il resto delle foto sul giornale in cui sono pubblicate. La Odinctova è nata a San Pietroburgo nel 1993, è una della modelle più belle e talentuose. Sarebbe tra le più ricercate e pagate del panorama della moda. Ha molto successo anche su Instagram dove vanta 5,1 milioni di follower.

La top model ha una grande passione anche per lo sport estremo. Ha pubblicato infatti diversi scatti che la ritraggono sospesa nel vuoto. Ha una presunta relazione anche con Fernando Alonso, uno dei campioni più famosi della Formula uno. La modella non è negli standard delle passerelle, infatti è alta 1.70cm e ha delle curve generose. Nonostante questo è una delle testimonial più ambite della moda. Pare però che non sia poi così naturale la modella, girano voci che il suo lato B sia stato modificato da un chirurgo.

L’adrenalina e la relazione con Fernando Alonso

Viki ama l’adrenalina, cerca sempre attività estreme per appagare la sua voglia di provare emozioni forti. Le piace infatti praticare surf, volare in cilindri antigravitazionali e correre ad alta velocità. QUest’ultima attività sarebbe il motivo che l’avrebbe spinta ad avvicinarsi al pilota Fernando Alonso. In realtà non è confermata la loro relazione, sono solo dei rumor che circolano. Questa passione per l’adrenalina però spesso crea problemi alla top model che recentemente si è fatta trovare a penzoloni da un grattacielo di 75 piani a Dubai, la Cayan Tower. Ha poi postato il video e la foto sui social.

I proprietari del grattacielo non hanno apprezzato l’attività pericolosa della modella, e infatti l’hanno denunciata per violazione della sicurezza. La modella è stata costretta a firmare un contratto in cui si impegna di non ripetere l’atto in qualsiasi punto di Dubai. Insomma una bellissima ragazza dalle pericolose azioni.

