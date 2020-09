Gossip Al Bano Romina tradimento. La cosa fa ancora discutere e non ha mai ricevuto conferme ufficiali. Sarebbe avvenuto in passato, chi sarebbe il terzo.

I fans di Al Bano e Romina sperano sempre in un ritorno di fiamma da parte dei due. Una circostanza che appare però impossibile, dal momento che ormai da quasi 20 anni nel cuore del cantante di Cellino San Marco c’è posto solamente per Loredana Lecciso, in ambito amoroso.

LEGGI ANCHE –> Romina Power | dedica d’amore su Instagram | ‘Ecco il mio cuore’ FOTO

Fra lui e la figlia di Tyrone Power c’è tanto affetto in virtù di ciò che è stato, ma non avverrà mai una loro riconciliazione come marito e moglie, dopo la loro separazione avvenuta nel 1999 e che ha posto seguito ad oltre 30 anni di rapporto. Si vocifera anche che ci sia stato un tradimento da parte di lei, una cosa che però francamente risulta difficile da credere. Eppure c’è chi pensa che sia vero, con la cosa avvenuta nel corso degli anni ’90. A febbraio di due anni fa l’uomo per il quale Romina avrebbe preso una sbandata, l’attore Lorenzo Crespi, scrisse queste parole su Twitter.

Al Bano e Romina, fu davvero tradimento?