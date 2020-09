Alessia Marcuzzi , gli esercizi diventano bollenti in shorts – VIDEO

Alessia Marcuzzi e il workout da urlo. La showgirl pubblica un video mentre si allena: il suo corpo in bella mostra è da togliere il fiato.

Alessia Marcuzzi condivide un video del suo allenamento. Il workout la vede in short e top: gambe lunghissime e seno prosperoso lasciano i fan senza parole.

La bella presentatrice regala ai follower le riprese del suo workout. Dei consigli per allenarsi in modo facile e veloce: venti minuti di esercizi semplici, che Alessia ripete frequentemente per mantenersi tonica e asciutta.

Il video è stato pubblicato nel bel mezzo delle riprese di Temptation Island, il programma condotto dalla Marcuzzi, presto in onda.

Come lei stessa spiega, ha trovato un momento di pausa da dedicare a sé stessa ma anche ai follower: oltre ad essere un consiglio utile a chi vuole mantenersi in forma, il video è un gran piacere per gli occhi.

Leggi anche –> Paola Turani, influencer in slip e canotta: estasi pura – FOTO

Alessia Marcuzzi: gli scatti di un’estate sensuale