Anna Foglietta, look casual alla moda per la madrina del Festival – FOTO

La bellissima Anna Foglietta da domani non sarà più la madrina del Festival del Cinema ma sarà ricordata per i suoi look sofisticati e androgeni

Seppure in sordina si sta per concludere anche quest’anno la 77esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Quest’anno la manifestazione è stata un tantino diversa rispetto al passato, a causa delle restrizioni dovute al Covid-19, infatti non sono stati possibili gli assembramenti, primo tra tutti quello del pubblico sui lati del red carpet.

Ma sicuramente questa edizione si farà ricordare per i look pazzeschi delle attrici che hanno calcato il tappeto rosso del Lido, autentici manifesti di una libertà ricercata e ritrovata dopo il lockdown a cui tutti siamo stati costretti. E tra i volti che hanno fatto parlare di più per eleganza e stile troviamo Anna Foglietta, madrina del Festival che ha sfoggiato in queste giornate look glamour e griffati ispirati al guardaroba maschile.

Probabilmente Anna Foglietta passerà alla storia del Festival del Cinema di Venezia per il suo aspetto anticonvenzionale ma estremamente sofisticato e aggraziato, molto lontano da femminilità volgari e troppo ostentate. È giunta al Festival in tailleur Giorgio Armani color ghiaccio dalle linee maschili con pantaloni palazzo e giacca lunga e doppio petto portata senza camicia. Un look dal mood androgino che ha mantenuto per tutte le giornate della kermesse veneziana.

Camicia maschile e occhiali scuri, Anna Foglietta incanta i fan