Beautiful, anticipazioni puntata 12 settembre: una verità scomoda

Beautiful, anticipazioni: il matrimonio è ormai alle porte. Steffy e Liam decidono di portare le bambine alla cerimonia, mentre Brooke avverte un’ultima volta Hope.

Hope, sempre più tentennante, riflette sui veri motivi che l’hanno spinta a dire di sì Thomas. Desidera così tanto essere la madre di Douglas che ha quasi dimenticato di non amarE affatto suo padre. Nel frattempo Brooke si è arresa all’idea che il matrimonio venga celebrato a Villa Forrester. La casa si sta riempiendo a festa, gli invitati cominciano ad arrivare, ma l’atmosfera è tesissima e non c’è da stupirsene: nessuno, a parte Steffy e Ridge, approva questo matrimonio. Ma pian piano tutti i nodi vengono al pettine e tocca a Brooke ricordare alla figlia una spiacevole verità.

Beautiful, anticipazioni: Brooke parla chiaro

Dalle anticipazioni americane scopriamo che Steffy e Liam hanno preparato le bimbe per il matrimonio. Steffy è davvero bellissima e Liam non può fare a meno di notarlo. Il suo cuore è diviso, ma per un attimo cede alla possibilità ricostruire davvero una famiglia con lei. Nell’aiutare Hope a prepararsi, Steffy le dirà in modo conciliante che non deve farlo, se non vuole. Ma Hope adesso è sempre più risoluta: è arrivata ad un passo dalle nozze, non può certo tirarsi indietro adesso. Ad abbattere il suo morale è però Brooke, che non ha intenzione di celarle scomode verità alla figlia. Con risolutezza la madre le farà intendere che, per quanto possa illudersi, questo matrimonio la renderà “la moglie di Thomas, ma non la madre di Douglas”.

Sempre dalle anticipazioni americane scopriamo che Flo manca all’appello degli invitati. Questo desterà diversi sospetti.

