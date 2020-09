Claudia Ruggeri, la lingua di fuori, fan estasiati: bellissima – FOTO

Claudia Ruggeri ha pubblicato un selfie sui social in cui fa la linguaccia mentre alle sue spalle si scorge una mucca

Visualizza questo post su Instagram Quassù è tutto più bello 🤍 Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri) in data: 10 Set 2020 alle ore 1:01 PDT

Claudia Ruggeri, la ‘Bonas’ di ‘Avanti un altro’, è sempre più amata sui social dai suoi follower, che stupisce con foto che mettono in risalto le sue forme prorompenti. Questa volta la Ruggeri ha pubblicato su Instagram un selfie in cui è in mezzo a uno scenario rupestre: una distesa verde frastagliata di rocce in cui c’è appare una mucca. Proprio all’ignaro animale la showgirl dedica la sua divertente didascalia: “Ho provato a fare amicizia ma non ha voluto”.

LEGGI ANCHE -> Maria Pedraza. La giovane Alison Parker de La Casa di Carta è cresciuta FOTO

Il selfie di Claudia Ruggeri che incanta i fan