Covid 19, il bollettino di oggi su Silvio Berlusconi

Covid 19, arriva il bollettino odierno sulle condizioni di Silvio Berlusconi: ecco come sta l’ex presidente del Consiglio

Ancora ricoverato in ospedale Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia, ex presidente del Consiglio, è all’ospedale ‘San Raffaele’ di Milano ormai dal 3 settembre, quando è stato portato lì per aver contratto una polmonite bilaterale. Gli accertamenti hanno quindi chiarito che l’ex premier aveva contratto il coronavirus. Le sue condizioni, in questi giorni, sono andate in progressivo miglioramento.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Berlusconi, la rivelazione clamorosa di Zangrillo: “A marzo sarebbe andata diversamente”

Covid 19, il nuovo bollettino su Berlusconi: il quadro clinico