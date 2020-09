Diletta Leotta, gambe e décolleté da capogiro | Web in tilt – FOTO

Diletta Leotta fa l'”homework“, come scrive nella didascalia della foto pubblicata su Instagram, ma il web va in tilt per le sue gambe e il suo décolleté

Visualizza questo post su Instagram Homework 📚 Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 11 Set 2020 alle ore 5:45 PDT

Diletta Leotta è riuscita a mandare di nuovo il popolo del web in tilt con una foto pubblicata tramite il proprio profilo Instagram. La celebre conduttrice di DAZN ha fatto centro come sempre con la sua più recente immagine postata sul social network. Finite le vacanze estive trascorse con gli amici e la sua famiglia, la bionda catanese si trova nella sua abitazione a fare l'”homework“.

Come spiega nella didascalia dello scatto, traducendo in italiano, la giovane sta facendo i “compiti a casa“. Chissà cosa avrà scritto o studiato nei fogli che tieni in mano. Di certo l’attenzione dei suoi moltissimi fan non è catturata da quelli. Gli occhi sono tutti su di lei.

Diletta Leotta, gambe e décolleté conquistano il popolo del web – FOTO