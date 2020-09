Elena Morali scintillante: scollatura profonda e gambe mozzafiato, web in delirio – Foto

Elena Morali con un vestito rosso scintillanete sul red carpet di Venezia 2020: scollatura profonda e gambe mozzafiato in mostra, foto.

Non ha scelto un vestito semplice Elena Morali per sfilare sul red carpet della Mostra del cinema di Venezia 2020. Un vestito rosso scintillante, con una scollatura profonda e cortissimo per lasciare scoperte le gambe mozzafiato. Coda alta a raccogliere i lunghi capelli biondi, trucco marcato sugli per evidenziarne il colore chiaro e dei sandali con dei tacchi vertiginosi.

Un look studiato nei minimi dettagli che non è passato inosservato e che ha conquistato i fans che, dopo aver visto tutte le foto pubblicate su Instagram dalla stessa Morali, hanno promosso la scelta.

“Finalmente non un vestito da sposa”, “Splendore”, “Da togliere fiato”, “Sei di una bellezza disarmante”, “Irresistibile”, “Che spettacolo”, “Stupenda”, sono solo alcuni dei commenti scritti dai fan.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—>Claudia Romani: stesa a letto e reggiseno invisibile, da urlo – Foto

Elena Morali, bacio mozzafiato con Luigi Favoloso a Venezia 2020