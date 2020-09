Eleonora Incardona ha postato uno scatto favoloso sui social network: la ragazza indossa un bikini da favola e mette in evidenza il suo lato B stupefacente.

Eleonora Incardona è nota al pubblico per il suo ex legame con Diletta Leotta: le due splendide ragazze erano cognate dal momento che la nativa di Ragusa era la fidanzata del fratellastro -da parte della madre- della conduttrice Mirko Manola. La siciliana partecipò a Miss Italia nel 2010 ed è seguitissima sui social: il suo account vanta 433mila follower. La ragazza, poco fa, ha postato uno scatto da cardiopalma, mettendo in primissimo piano il suo lato B spaziale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Federica Panicucci, sorriso e fisico da ventenne. Il tempo non passa mai – FOTO

Lo splendido scatto di Eleonora Incardona: che lato B!!