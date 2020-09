Elisa De Panicis, che sirena: gambe da urlo e occhi color cielo – Foto

Elisa De Panicis, una sirena spettacolare su Instagram: gambe da urlo e occhi color cielo che ipnotizzano i fans, ecco la foto.

Elisa De Panicis fa sognare i fans e sfoggia la sua bellezza su Instagram dopo aver conquistato l’attenzione dei fotografi presenti a Venezia. Con due occhi azzurro che sembrano aver rubato il colore al cielo e un look total black che le lascia scoperte le gambe da urlo, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip torna a far sognare i suoi followers, incantati di fronte alla sua bellezza.

“Ma quanto sei bella? Gli occhi sono simbolo di vera e rara bellezza”, scrive un utente. “Stupenda con due occhi meravigliosi”, aggiunge un altro. E ancora: “Superba”, “Sei bellissima”, “Stupenda”, “Che spettacolo”.

Elisa De Panicis: stesa come una sirena, gli applausi del web

Dopo aver incantato, con la sua bellezza, il pubblico del Grande Fratello Vio nonostante la sua avventura sia durata meno di quanto pensasse, Elisa De Panicis รจ volata a Venezia dove ha prima fatto parlare di sรจ per il bacio con Mila Suarez e, poi, ha incantato tutti con il suo fascino che sfoggia anche nella foto qui in alto. Un viso bellissimo quello di Elisa che illumina tutti con due occhi magnetici.

Seguita da un milione di followers, la De Panicis condivide spesso foto e video in cui sfoggia il fisico statuario mettendo in mostra il fondoschiena assolutamente perfetto come nel video qui in alto in cui sfoggia un look total white che lascia poco spazio all’immaginazione per la gioia di tutti i suoi fans.

