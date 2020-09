Elisa Isoardi, costume azzurro e forme in risalto: che bellezza-FOTO

La Isoardi condivide l’ultima foto al mare, ormai è passato il tempo dei bagni ed è arrivato quello di ballare

Visualizza questo post su Instagram Ultimi ricordi di mare… #mare #gioia #vita Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi) in data: 10 Set 2020 alle ore 10:10 PDT

Elisa Isoardi è magnifica in un costume interno azzurro con la scritta Porto Cervo. Sullo sfondo il mare bellissimo baciato dal sole. E in primo piano la bellissima conduttrice. In questi giorni continuano per la Isoardi le registrazioni per Ballando con le stelle che andrà in onda dal 19 settembre su Rai 1. Qualche giorno fa la bella Isoardi si era infortunata a causa di uno strappo muscolare durante le prove, ci sono stati momenti di terrore perché è dovuta recarsi all’ospedale. Ma ora è tutto apposto, ha ripreso le prove ed è pronta a cominciare la messa in onda. Nelle stories di Instagram dall’ospedale aveva mandato un saluto speciale al suo maestro: “Raimondo mio non vedo l’ora di vederti”.

Milly Carlucci sicuramente si è agitata molto però per questo fatto, dal momento che recentemente ha dovuto rinunciare alla presenza di altri due concorrenti. Daniele Scardina e Samuel Peron, infatti sono risultati positivi al covid dopo aver effettuato il tampone. Pertanto non potranno partecipare al programma finché non risulteranno negativi.

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro sono una coppia?

Visualizza questo post su Instagram È luiiiiiiiiiiiiiiiiiii @todaroraimondo il mio maestro a @ballandoconlestelle #ballandoconlestelle grazie @milly_carlucci Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi) in data: 21 Ago 2020 alle ore 11:33 PDT

Prima che cominciassero le registrazioni di Ballando con le stelle, alla notizia che Todaro sarebbe stato il compagno di ballo della Isoardi. Tutti hanno pensato che potesse nascere qualcosa di più che una semplice collaborazione lavorativa. Infatti i due entrambi single da non moltissimo, aveva tutte le carte in regola per iniziare una frequentazione. Recentemente i due sono stati paparazzati in atteggiamenti intimi, ma loro hanno negato il flirt. Al momento è stato etichettato come un flirt di convenienza, utile a far partire un programma con tanti telespettatori.

Si vedrà se poi diventerà qualcosa di più serio, se sono rose fioriranno. La stessa Milly Carlucci aveva parlato poco tempo fa del flirt tra i due, dicendo che insieme sono molto belli e che nella dinamica del ballo di coppia ci deve essere chimica e passione. Chissà quindi se sarà una chimica solo per il ballo o anche fuori.