Elisabetta Canalis, arriva il weekend: la trasformazione sensuale – VIDEO

Elisabetta Canalis regala un sorriso ai suoi fan di Instagram: l’ex velina si trasforma in vista del weekend, un video divertente ma anche provocante

Un concentrato di bellezza, fascino, ma anche eleganza, autoironia e semplicità . Tutto questo è Elisabetta Canalis. La splendida sarda vive da tempo negli Stati Uniti con la sua famiglia, ma sembra non essere passato un solo giorno da quando, giovanissima, faceva impazzire i telespettatori di Striscia la Notizia come velina. Anche oggi che ha superato i 40 anni, rimane una delle esponenti più fulgide della bellezza made in Italy. Il suo profilo Instagram è seguitissimo e gli appassionati ne hanno ben donde. Non mancano mai scatti e altri contenuti da parte di Eli, capace di conquistarci e farci girare la testa di continuo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Elisabetta Canalis, la ginnastica è strepitosa: curve da urlo -VIDEO

Elisabetta Canalis, cambio d’abito in corsa: che sballo