Federica Panicucci condivide uno scatto dallo studio di Mattino 5. La conduttrice sfoggia il suo entusiasmo contagioso ed un fisico da ventenne.

Più gli anni passano, meno il pubblico sa spiegarsi come Federica Panicucci riesca a mantenersi in forma smagliante. Con il suo sorriso sempre pronto ed il fisico da ventenne, la conduttrice di Mattino 5 sembra dimostrare la metà dei suoi anni. Tutti rimangono sconvolti quando scoprono che in realtà la Panicucci ha 52 anni e due figli sulle spalle. Qualcuno un giorno disse, scherzosamente, che solo un quadro come quello di Dorian Grey -nascosto da qualche parte nella sua casa- potrebbe averla mantenuta così giovane e bella, come se per lei gli anni non passassero mai. Nell’ultima foto la conduttrice sfoggia tutto il suo entusiasmo ed il suo innegabile fascino in uno scatto rubato sul set. Clicca su “successivo” per vederlo!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Federica Carta sul red carpet di Venezia: quando eleganza e sostenibilità si incontrano

Federica Panicucci, il tempo che non passa