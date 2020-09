Impostare Google Chrome su iPhone e iPad come browser predefinito

Impostare Google Chrome come browser predefinito su iPhone e iPad al posto di Safari (quello di default) è possibile grazie ad iOS e iPadOS 14: vediamo come fare

Con l’arrivo di iOS 14 e iPadOS 14 gli utenti potranno sostituire il browser di default di Apple, vale a dire Safari, su iPhone e iPad con uno di terze parti come il popolarissimo Google Chrome. La nuova versione del sistema operativo mobile della casa di Cupertino non è ancora disponibile per tutti. Infatti per il momento solo coloro che hanno installato la beta possono provare le novità dell’azienda californiana.

Tra queste, vi è quella di poter cambiare il browser predefinito con uno scaricato da App Store. Si tratta di una piacevole funzionalità a lungo richiesta da coloro che utilizzano i dispositivi mobili del produttore statunitense. Come detto, questa feature non è ancora disponibile per tutti, ma a breve lo sarà.

Google Chrome come browser predefinito su iPhone e iPad – GUIDA