Laura Pausini beata tra gli uomini è pronta a dare i voti – FOTO

Laura Pausini, regina indiscussa della musica leggera italiana nel nostro Paese e all’estero, ha condiviso una foto in cui è insieme ai giudici di La Voz

Laura Pausini è un’artista molto affermata e amata sia all’estero che in Italia. Ne ha fatta molta di strada da quando era un’adolescente e cantava a Sanremo giovani ‘La solitudine’. I fan di tutto il mondo l’acclamano e seguono sui social qualsiasi novità. Non sarà quindi sfuggito agli appassionati della musica della Pausini che poco fa l’artista ha pubblicato su Instagram uno scatto in cui è insieme a tre giudici di La Voz, la versione spagnola di The Voice of Italy. Il programma riprenderà stasera ed è giunto alla sua seconda edizione. Nella nuova edizione del talent ci saranno novità importanti. Laura Pausini e Alejandro Sanz sono stati confermati come coach. Il cantante è molto noto nel Paese iberico e non solo. Tra le sue canzoni di maggior successo ci sono ‘Deja que te bese’ e ‘Corazón Partío’. Di quest’ultimo brano c’è anche la versione italiana “Mi hai spezzato il cuore’ di Gigi Finizio.

Le altre novità de La Voz con Laura Pausini

Pablo López e Antonio Orozco saranno gli altri coach e a ognuno proprio come accade per la versione italiana del talent musicale sarà dato un team. Come l’anno scorso, la presentatrice sarà Eva González, modella e conduttrice televisiva, che nel 2003 ha vinto Miss Spagna. Durante la scorsa stagione La Voz ha fatto il pieno di ascolti tanto che sono susseguite le edizioni Kids e Senior. La principale novità della nuova edizione del talent sarà l’introduzione di un nuovo coach, che sarà alla guida di una squadra formata dai musicisti che saranno eliminati nel corso della gara canora.

Laura Pausini non vede l’ora che cominci il nuovo show in onda su Antena 3 tanto da aver scritto nella didascalia alla sua foto: “Abbiamo aspettato tanto per riunirci di nuovo e alla fine alle 22 ci vediamo su @antena3com! Questa edizione sarà più infuocata che mai. Cerco qualcosa di diverso… mi aiutate voi?”.

