Marianella Bargilli del Grande Fratello 3, oggi è un’attrice di Teatro

Era una concorrente del Grande Fratello e oggi è diventata un’attrice di Teatro

Dal reality, Grande Fratello sono passati moltissimi volti alcuni sono rimasti impressi altri sono stati dimenticati. Quando sentiamo il nome di Marianella Bargilli, la associamo immediatamente a Luca Argentero con cui aveva intrapreso una storia d’amore all’interno della casa. Usciti dal reality Luca ha iniziato una carriera nel cinema notevole, ad oggi è uno degli attori più richiesti in Italia. D’altra parte Marianella sembra essere diventata un’attrice di spicco nel panorama del teatro italiano.

La storia di Marianella Bargilli

Marianella prima di entrare nel Grande Fratello, lavorava come hostess e organizzatrice di eventi proprio come Luca Argentero. Proviene da una famiglia toscana di nobili origini. Ha saputo usare la fama che ha ottenuto partecipando al programma più spiato d’Italia, per farsi strada in una carriera teatrale. Ha avuto anche una breve carriera come conduttrice, ma il teatro è la sua vocazione. L’ex gieffiana avrebbe anche otteuto una candidatura come miglior attrice emergente ai Premi Olimpici. Alcune delle parole che ha usato per definire la sua passione per il teatro: “Quando sono in teatro sono felice, è la cosa che mi piace do più fare dal punto di vista lavorativo, poi vedremo”.

Marianella è sposata dal 2009 con il drammaturgo, regista e produttore teatrale Geppy Gleijeses. Con Argentero è stata una storia carina ma durata il tempo di un programma tv. Per lo più era una distrazione dall’essere reclusi dentro una casa spiata dai telespettatori. La donna parla dell’esperienza al Grande Fratello come di una vacanza più che lavoro. Non si era resa conto della portata colossale che il reality aveva nel mondo dello spettacolo.

Un vero trampolino di lancio per una carriera in televisione o nello spettacolo in generale. Ha la capacità di mettere sotto la luce dei riflettori chiunque partecipi, e se poi si ha un qualcosa in più e il carattere giusto si emerge con facilità. Ancora oggi infatti il Grande Fratello da moltissime opportunità di lavoro in televisione per chi partecipa.

