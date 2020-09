Martina Stella, via tutto: resta senza reggiseno. Bomba sexy – FOTO

Martina Stella continua ad incantare sui social network: la bellissima attrice ha postato una serie di scatti da arresto cardiocircolatorio.

Martina Stella continua a far impazzire i suoi follower sui social network: la nativa di Impruneta condivide ogni giorno scatti e stories piccanti in cui mette in mostra il suo fascino e la sua bellezza. La nota attrice è dotata di una sensualità fuori dal comune e sa come deliziare la sua platea. Martina, poco fa, ha postato una serie di fotografie mostruose: la 35enne indossa una gonna cortissima e non ha il reggiseno.

Lo splendido scatto di Martina Stella: gonna cortissima e niente reggiseno