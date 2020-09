Mercedesz Henger: l’uscita dall’acqua è uno spettacolo di rara bellezza – FOTO

La diva del benessere, Mercedesz Henger offre un altro giro di veduta panormaica del suo repertorio. Per i fan, partecipanti accelera il battito cardiaco

Ancora lei, in cima alla scala dei desideri del puro piacere dell’apparire. Si tratta di Mercedesz Henger, la figlia “ingrata” di Eva, che sembra davvero non conoscere freni, di fronte alla sua straordinaria bellezza giovanile.

La complessa, ma costante attività motoria giornaliera sta dando i suoi frutti. Sudore e coraggio per il talento trendy italo-ungherese. Dopo che mamma Eva ha perso ogni lumicino di speranza per vederla di nuovo tra le sue braccia, lei ha risposto con rime alterate, affermando in diretta tv di non volerla più vedere in vita sua.

Dichiarazioni che hanno tanto fatto male all’attrice e modella anni ’70 che non ha dato più segnali di vita, costernata da una cocente delusione. Discorso diverso per il padre Riccardo Schicchi, ex noto imprenditore pronografico che tanto colpì il cuore di Eva.

Mercedesz, nonostante la sua lontananza riserva un pianto d’emozione e tristezza, in diretta tv da Barbara D’Urso, quando trasmettono in onda uno screen di immagini in ricordo del padre. Anche gli haters, dopo Eva non hanno risparmiato note negative per Henger junior, giudicando quelle lacrime, da coccodrillo.

Mercedesz Henger, bellezza in “ritirata”: fan in estasi