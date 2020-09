Michelle Hunziker: bacio, pantaloncini e scarponi, sempre bellissima – Foto

Michelle Hunziker sempre bellissima anche con un look da montagna: con pantaloncini e scarponi, bacia il marito Tomaso Trussardi e conquista tutti, foto.

Michelle Hunziker potrebbe indossare qualsiasi cosa, anche una busta, e il risultato noncambierebbe: sarebbe sempre assolutamente bellissima. Sia quando indossa un abito elegante, sia quando sfoggia look casual o sportivi, la conduttrice svizzera resa una bellezza assolutamente da ammirare.

Nella foto che vedete qui in alto sfoggia un look da montagna indossando una maglia a giro, pantaloncini e degli scarponi. I capelli biondi cadono sulle spalle mentre bacia dolcemente il marito Tomaso Trussardi prima di volare a Roma per cominciare a registrare la nuova stagione di All Together Now.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—>Claudia Romani: stesa a letto e reggiseno invisibile, da urlo – Foto

Michelle Hunziker al mare: senza trucco è un vero spettacolo