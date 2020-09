Monica Vitti e la sua convivenza, com’è oggi e cosa fa

Monica Vitti da 20 anni convive con una terribile malattia. Da anni lontana dallo spettacolo e dalla televisione, cosa fa oggi

La maggior parte di noi la conosce per la sua bravura a teatro, per molti rappresenta una delle più famose attrici della televisione italiana. La sua voce roca ha conquistato il pubblico e la sua verve l’ha accompagnata per quasi quarant’anni di carriera cinematografica. Stiamo parlando di Monica Vitti, ormai lontana da quel mondo che l’ha resa nota, a causa di una malattia terribile che l’ha colpita più di vent’anni fa.

Monica Vitti e la sua condizione di salute