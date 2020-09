Naike Rivelli nuda e accovacciata, una perla di bellezza. Mai vista così – FOTO

Irriverente e sfacciata ma anche terribilmente sensuale, Naike Rivelli posta uno scatto su Instagram che la vede nuda accovacciata per terra

Naike Rivelli ama essere al centro dell’attenzione e far parlare di sé. Dopo l’entusiasmo dimostrato nella creazione e promozione degli abiti ecosostenibili di Anna Rotella comodi e belli anche per i red carpet, Naike si sta entusiasmando in questi giorni nella critica al Festival e alla sua mondanità.

La showgirl fa sapere che la partecipazione, ma anche la stessa apertura della 77esima Mostra del Cinema di Venezia probabilmente si poteva evitare, un modo utile per evitare nuovi contagi e assembramenti. Sei Lei ovviamente non ci pensa nemmeno a recarsi al Lido e commenta tutto direttamente da casa, con la sua aria polemica che abbiamo imparato a conoscere soprattutto negli ultimi mesi.

Naike Rivelli inoltre condivide su Instagram un video girato insieme a Federica del blog @sossupermamma, insieme per passare un pomeriggio in serenità insieme ai tre figli di Federica. Le due commentano il Festival e la vita delle Influencer che amano pavoneggiarsi per i brand di lusso indossati.

