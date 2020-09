Operata d’urgenza a 23 anni: il motivo è sconvolgente

Una terribile notizia che arriva da Kansas City dove una giovane 23enne è stata operata d’urgenza

Melinda Abell, questo il nome della ragazza che negli Stati Uniti a Kansas City è stata ricoverata e operata d’urgenza. Il motivo è davvero incredibile: la 23enne aveva un cellulare incastrato nella gola. Il chiarimento della giovane ha lasciato tutti senza parole. I dottori che l’hanno operata hanno pensato che Melinda avesse ingoiato il cellulare di sua spontanea volontà ma in realtà non è andata così. Dopo aver salvato la vita alla ragazza che aveva il cellulare incastrato nella gola, hanno chiamato la polizia per capire la dinamica della vicenda. Grazie all’intervento delle forze dell’ordine si è scoperta la verità: Michael Sanders, procuratore della contea di Jackson ha scoperto che è stato il fidanzato della ragazza a costringerla a ingoiare il cellulare.

Operata d’urgenza: ha rischiato di morire con un cellulare in gola

I medici hanno salvato in tempo la ragazza che stava rischiando di morire soffocata. Secondo il procuratore Michael Sanders, dopo una lite Marlon Brandon Gill avrebbe introdotto nella bocca della sua fidanzata il cellulare fino a che è rimasto incastrato. Arrivata in ospedale non poteva spiegare il motivo di quella scena assurda e solo dopo l’intervento dei medici ha potuto dare la sua versione dei fatti.

Melinda ha infatti raccontato alla polizia che Marlon dopo una lite le aveva spinto il cellulare fino in fondo alla gola. Il motivo del litigio sembra sia stato proprio il telefonino. Marlon Brandon Gill è adesso ricercato per violenze nei confronti della propria fidanzata.

