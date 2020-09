Oriana Sabatini, lady Dybala primeggia sul trono di bellezza: stupenda – FOTO

Fantastica performance per Oriana Sabatini, la sexy lady Dybala che sfida Afrodite, seduta sul trono degli dei: una bellezza inamovibile

Se c’è un posto riservato per il paradiso delle bellezze incontrastate, quello è senz’altro di proprietà di Oriana Sabatini. Lady Dybala è sempre più incandescente quando appare su Instagram, sempre pronta a sfoderare il meglio di sè.

Nonostante il vizio di mettere a nudo la sua incontenibile bellezza, la 24enne di Buenos Aires è innamoratissima dichiarata dell’attaccante bianconero, Paulo Dybala. In un’intervista dello scorso anno sembra farlo capire a tutti in modo schietto e sincero e a distanza di anno a questa parte tutto regge alla perfezione.

“Un giorno non sapevo chi mi stesse contattando su whatsapp e ho chiesto a mio padre se era realmente il calciatore della juventus Paulo Dybala”. Non poteva credere ai suoi occhi, ma allo stesso tempo l’istinto di donna che pensa solo ad una cosa, quando incontra un calciatore sulla sua strada, la frenava.

La conversazione è andata avanti in maniera elegante e sincera e alla fine Oriana ha sciolto tutti i dubbi, quando Dybala l’ha invitata a cena. C’è voluto persino un vocale per far capire a lei, con chi avesse a che fare. Oggi la coppia regna sovrana in un contesto di felicità e sincerità ad alto livello.

LEGGI ANCHE —–> Claudia Ruggeri, la lingua di fuori, fan estasiati: bellissima – FOTO

Oriana Sabatini caliente in mezzo ai fan domina l’Olimpo degli Dei