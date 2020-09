Rita Dalla Chiesa in pericolo: il racconto sui social

Rita Dalla Chiesa protagonista di un episodio spaventoso. La presentatrice televisiva si è sentita in pericolo: «situazione insostenibile».

Rita Dalla Chiesa è una presentatrice televisiva amata dal pubblico italiano. Apprezzata per la sua serietà e la sua naturalezza, Rita non ha avuto una vita facile.

La sua infanzia, infatti, è stata segnata dalla morte del padre. Come molti sapranno, Rita è figlia di Carlo Alberto Dalla Chiesa, il generale che ha dato un contributo esemplare alla lotta contro la mafia e il terrorismo.

Nel 1982, Carlo Alberto Dalla Chiesa si è trasferito a Palermo per combattere Cosa nostra. Il generale, infatti, ha scoperto molte notizie riguardanti l’associazione mafiosa, catturando non pochi criminali.

Leggi anche –> Cambio di vita per Rita Dalla Chiesa: “Da oggi è la mia nuova casa”

Purtroppo il suo coraggio è stato punito dalla ferocia della mafia palermitana. Carlo Alberto Dalla Chiesa e la seconda moglie Emanuela Setti Carraro furono trucidati durante la strage di via Carini.

Così Rita è rimasta orfana di padre: un lutto difficile da superare. Con il passare degli anni, tuttavia, è riuscita a riscattarsi, diventando una giornalista e presentatrice televisiva apprezzata per il suo impegno e la sua dedizione al lavoro.

Rita dalla Chiesa: paura nella notte

La scorsa notte, purtroppo, Rita è stata testimone di un episodio spaventoso, avvenuto a Roma, la città dove abita.

In via Panattoni, sulla Cassia, Rita si è ritrovata davanti a un gruppo di cinghiali che rovistava tra la spazzatura. Una scena da pelle d’oca, che ha lasciato la presentatrice di sasso.

Leggi anche –> Marianella Bargilli del Grande Fratello 3, oggi è un’attrice di Teatro

Per questo Rita Dalla Chiesa ha deciso di documentare l’accaduto scattando alcune foto, pubblicate sul suo profilo Instagram. Così, ha lanciato un SOS all’amministrazione romana: la capitale è in uno stato di abbandono inaccettabile, e la situazione rifiuti non è più sostenibile.

Ma Rita fa di più. Con l’intento di far arrivare il messaggio ai diretti interessati, la presentatrice tagga la prima cittadina di Roma, Virginia Raggi. Speriamo che la sua segnalazione non venga ignorata.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter