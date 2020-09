Da Romina Power arriva un messaggio bellissimo con tanto di cuore in bella evidenza. La cantante rivolge delle parole speciali e davvero meravigliose.

Possiamo affermare senza alcuna ombra di dubbio che se tutti quanti fossimo come Romina Power, il mondo sarebbe un posto più bello dove vivere. La cantante statunitense, naturalizzata italiana da decenni ormai, dedica a tutti un post con una foto che la ritrae in maniera emblematica. Tutti quanti: “persone, animali, ambiente. Avete il mio cuore”.

Lei si è sempre dimostrata molto sensibile nei confronti delle problematiche che gravano sui meno fortunati in ogni angolo del mondo. E la stessa sensibilità l’ha mostrata pure quando si è trattato di difendere i diritti degli animali o di proteggere il mondo messo in pericolo dall’azione distruttrice dell’uomo. Questa fotografia ne è l’emblema. Ed anche tanti testi delle sue canzoni, spesse volte cantate in coppia con l’ex marito Al Bano, inneggiano all’armonia. Sia della coppia che dell’intero creato.

Romina Power, la sua sensibilità non ha pari

Purtroppo non sempre le cose vanno così. Basta accendere la televisione e sintonizzarsi su un telegiornale qualsiasi per apprendere di quanto tanta gente riesca a raggiungere picchi di bestialità mai vista. Ogni volta spunta fuori un nuovo modo di fare del male agli altri ed alla natura. Sarebbe bello invece impedire tutto ciò, in qualche modo.

Per Romina la musica è uno dei rimedi a tutto questo male. Ed i suoi ammiratori anche stavolta sono pienamente dalla sua parte, al 100%. Non a caso Romina continua ad essere sempre molto amata anche per la sua sensibilità.