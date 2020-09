Salvatore Esposito ed il ricordo del giorno più brutto – FOTO

Salvatore Esposito, noto al pubblico per il suo ruolo di Genny in ‘Gomorra’, ha condiviso uno scatto per ricordare il terribile 11 settembre del 2001.

Salvatore Esposito è uno degli attori più amati dal pubblico italiano. L’attore napoletano ha raggiunto la popolarità incarnando il ruolo di Gennaro Savastano in ‘Gomorra’. Il 34enne è seguitissimo sui social: il suo account vanta 1,3 milioni di follower. Il nativo di Mugnano è attivissimo e ama postare contenuti quasi tutti i giorni. L’attore, poco fa, ha postato una foto ricordo molto commovente sul suo profilo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Federica Panicucci, sorriso e fisico da ventenne. Il tempo non passa mai – FOTO

Salvatore Esposito, il ricordo commovente sui social