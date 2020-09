Silvia Mazzieri, sorriso senza filtri in primo piano, bellissima – FOTO

La senese Silvia Mazzieri è attivissima sui social e la sua community la ammira per la sua freschezza e bellezza rinascimentale atipica

Silvia Mazzieri è una delle giovani stelle del panorama cinematografico e televisivo italiano classe 1993. Silvia Mazzieri è originaria di Abbadia San Salvatore in provincia di Siena dove vive ancora la sua famiglia e dove lei stessa si rifugia ogni volta che stacca dal set. La 27enne è di una bellezza davvero disarmante, capelli lunghi rossi e occhi azzurro intenso, un viso rinascimentale che ha catturato fin dai primissimi esordi molti registi italiani.

LEGGI ANCHE -> Miriam Leone doppia vista, davanti e dietro: è bellissima – FOTO

Ma Silvia si sta facendo conoscere non solo per l’aspetto fisico esile e gentile, ma soprattutto per la sua bravura come attrice e lo dimostrano anche i numerosi ruoli alle serie tv di successo a cui ha preso parte negli ultimi anni. Tra queste spiccano sicuramente “Braccialetti Rossi” e il “Paradiso delle signore“, ma anche ne “La strada di casa“, serie con Alessio Boni e Lucrezia Lante Della Rovere.

Recentemente l’abbiamo vista al fianco di Luca Argentero nella serie tv “Doc – Nelle tue mani” (che riprenderà il 22 ottobre) e ha affiancato Elena Sofia Ricci in “Vivi e lascia vivere”, dove interpreta la figlia maggiore di Laura.

Occhi azzurri e sorriso magnetico, Silvia Mazzieri cattura Instagram