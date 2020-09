La storia di Ashleigh, scambiano un cancro per una verruca

Una storia imbarazzante allo stesso modo commovente. Ashleigh, una giovane ragazza e la sua tragedia…scambiano il cancro per una verruca

Sarebbe dovuto essere un giorno meraviglioso, pieno di desideri per un futuro tutto da vivere e invece il matrimonio della giovane Ashleigh e il suo fidanzato Jason Hale è un addio. La ragazza ha solo 23 anni ed è malata di cancro e le rimangono poche settimane di vita. Per questo prima di morire, ha deciso di incoronare uno dei suoi sogni: il matrimonio. E lo ha fatto con una emozionante cerimonia celebrata sulla Gold Coast, in Australia. Precisamente a SeaWorld, vicina a tutti quegli animali marini di cui la giovane sposa è fortemente appassionata.

Il cancro scambiato per una semplice verruca